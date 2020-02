Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Opperhausen - PKW-Aufbruch

Bad Gandersheim (ots)

Opperhausen - (rb) In der Nacht zum 19.02.2020 wurde in der Ahlshäuser Straße in einen ordnungsgemäß am Fahrbahnrand geparkten VW-Caddy eingebrochen. Zunächst wurde die Heckscheibe gewaltsam entfernt und anschließend aus dem Fahrzeuginneren ein Schlagbohrer entwendet. Beim Caddy handelte es sich um einen Firmenfahrzeug. Der entstandenen Schaden beläuft sich auf über 2.000 Euro. Hinweise bitte an das Polizeikommissariat Bad Gandersheim unter Tel. 05382/919200 oder die Polizeistation in Kreiensen unter 05563/999130

