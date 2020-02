Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Verkehrsunfallflucht

Bad Gandersheim (ots)

L 592Z, wischen Greene und Billerbeck, 19.02.2020, gegen 10:40 Uhr.

Im o.a. Zeitraum befuhr ein bislang unbekannter Fahrzeugführer in einem weißen VW Golf die L 592 von Billerbeck kommend in Fahrtrichtung Greene. Hierbei befuhr er die Fahrbahn so weit links, dass er bereits über die Fahrbahnmarkierung ragte. Ein entgegenkommender Fahrzeugführer musste nach rechts ausweichen, um einem Zusammenstoß zu entkommen. Dabei touchierte er die Leitplanke. Es entstand Sachschaden am Pkw. Der Fahrzeugführer des weißen VW Golf entfernte sich vom Unfallort.

Zeugen, die relevante Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten sich bei der Polizei Bad Gandersheim unter der Tel.Nr.: 05382-919200 zu melden.

