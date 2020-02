Polizeiinspektion Northeim

POL-NOM: Folgemeldung zur vermissten Person im Bereich Einbeck Fahndung erledigt - Vermisster mit Hund wurde aufgefunden

Einbeck (ots)

Einbeck -vo. Der vermisste Herr Bandt wurde zusammen mit seinem Hund aufgefunden. Nach der Öffentlichkeitsfahndung nach dem vermissten Herrn Brandt gingen Hinweise auf eine Sichtung des Vermissten am gestrigen Tage nach 17.35 Uhr im Bereich des Steinbruchs von Vogelbeck ein. Dadurch konnte zielgerichtet eine Rettungshundestaffel in diesem Bereich eingesetzt werden. Herr Brandt wurde dann kurz vor 14.00 Uhr am heutigen Tage tatsächlich im obigen Bereich durch die Hunde aufgefunden. Der Vermisste war gestern auf seinem Rundgang gestürzt und hatte sich dadurch eine so schwerer Beinverletzung zugezogen, dass er nicht weitergehen konnte. Der mitgeführte Hund wich ihm dann nicht von der Seite. Zusätzlich zu der Verletzung am Beim wurde bei dem Verletzten eine starke Unterkühlung festgestellt. Zur weiteren Behandlung wurde der Vermisste dem hiesigen Krankenhaus zugeführt. Die Polizei Einbeck dankt den Zeugen für die Hinweise auf einen möglichen Aufenthalt des Vermissten, die dazu geführt haben, dass der Verletzte noch rechtzeitig aufgefunden werden konnte.

Rückfragen bitte an:

Polizeiinspektion Northeim

Polizeikommissariat Einbeck

Pressestelle



Telefon: 05561/94978 0

Fax: 05561/94978 250

E-Mail: pressestelle@pi-nom.polizei.niedersachsen.de

http://www.pd-goe.polizei-nds.de/dienststellen/pi_northeim/

Original-Content von: Polizeiinspektion Northeim, übermittelt durch news aktuell