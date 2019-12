Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Karlsruhe - Bauschutt entzündet

Karlsruhe (ots)

Am Sonntag gegen 13:30 Uhr entzündete ein bislang unbekannter Täter Bauschutt, welcher vor einem Wohnhaus in der Kaiserallee in Karlsruhe abgelegt war. Der Bauschutt fing Feuer und es bildeten sich Flammen, welche auf einen daneben befindlichen Baukran übergingen. Hierbei entstand ein Sachschaden, welcher bislang noch nicht beziffert werden konnte. Aufgrund der starken Rauchentwicklung wurden Anwohner bezüglich des Brandes in Kenntnis gesetzt. Personen wurden glücklicherweise keine verletzt.

Sachdienliche Hinweise zu der fahrlässigen Brandstiftung nimmt das Polizeirevier Karlsruhe-West gerne telefonisch, unter der Nummer 0721/666 3611, entgegen.

