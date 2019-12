Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (Ebhausen) Ebershardt- Einbruch in Einliegerwohnung

Im Zeitraum zwischen Freitagmorgen und Samstagfrüh stiegen bislang unbekannte Täter in eine Einliegerwohnung in Ebershardt ein und entwendeten Bargeld von über 1.000 Euro.

Am Samstagmorgen gegen 0:15 Uhr teilte der Geschädigte mit, dass in seine Wohnung in der Ebhauser Straße eingebrochen wurde. Unbekannte Täter sind in der Zeit von Freitag, 08:30 Uhr bis Samstag, 0:15 Uhr durch eine Eingangstüre in die teils verschlossene Einliegerwohnung eingedrungen und hatten so Zugang zu den Räumlichkeiten der Wohnung. Nach bisherigen Erkenntnissen wurde lediglich Bargeld entwendet. Es entstand zudem ein Sachschaden in Höhe von mehreren hundert Euro.

Zeugen, die sachdienliche Angaben zu dem Einbruch machen können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Nagold unter der Telefonnummer 07452 93050 in Verbindung zu setzen.

