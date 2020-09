Polizei Steinfurt

POL-ST: Rheine-Altenrheine, Sachbeschädigung

Rheine (ots)

An der Bergstraße ist ein grauer Opel beschädigt worden. Ein Passant, der am frühen Mittwochmorgen (09.09.2020) um 04.20 Uhr an dem Wagen vorbeiging, bemerkte die zertrümmerte Scheibe an der Fahrertür. Aus dem PKW, der in der Nähe des Lambertiringes stand, ist offenbar nichts gestohlen worden. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt. Die Polizei bittet um Hinweise unter Telefon 05971/938-4215.

Rückfragen bitte an:

Polizei Steinfurt

Pressestelle

Telefon: 02551 152200

Original-Content von: Polizei Steinfurt, übermittelt durch news aktuell