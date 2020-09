Polizei Steinfurt

POL-ST: Lotte-Wersen, Verkehrsunfallflucht

Lotte-Wersen (ots)

Am Dienstagabend (08.09.) wurde die Polizei zu einem Unfall zum Teichweg gerufen. Ein Autofahrer hatte auf dem dortigen Parkplatz des Baumarktes gegen 18.35 Uhr seinen blauen Ford-S-Max abgestellt. Als der Halter 10 Minuten später zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, stellte er an der vorderen rechten Seite einen größeren Schaden fest. Die Schadenshöhe liegt bei etwa 1.000 Euro. Der Unfallverursacher hat sich von der Unfallstelle entfernt, ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern. Die Polizei hat die Ermittlungen in dem Fall aufgenommen und sucht Zeugen. Hinweise bitte an die Polizei in Ibbenbüren, Telefon 05451/591-4315.

