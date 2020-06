Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Zwei Sachbeschädigungen in Jever- Täter nutzten goldene Farbe für ihr Graffiti und Scheibe eingeschlagen - Polizei bittet um Hinweise

Jever (ots)

Am frühen Dienstagabend, 23.06.2020, wurde gegen 18:00 Uhr bei der Polizei eine Sachbeschädigung durch Graffiti angezeigt. Bisher unbekannte Täter besprühten mit goldener Farbe eine Werbetafel in der Wasserpfortstraße mit den Buchstaben "MOWL". Ein Tatzeitraum konnte durch die Geschädigten nicht genannt werden. In der Zeit von Montag, 22.06., 18:00 Uhr und Dienstag, 23.06.2020, 08:00 Uhr, beschädigten bisher unbekannte Täter eine Schaufensterscheibe in der Schlachtstraße in Jever. Dort wurde die Zweifachverglasung der Scheibe mit einem nicht bekannten Gegenstand kreisförmig eingeschlagen, sodass die äußere Scheibe der Verglasung beschädigt wurde. Die Polizei bittet in beiden Fällen Zeugen, die zur Aufklärung beitragen können, sich bei der Polizei unter der Rufnummer 04461/9211-0 zu melden.

