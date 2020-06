Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Einbrüche in Dangast - in beiden Fällen hebelten die Täter - Schäden größer als die Beute - Polizei bittet um Zeugenhinweise

Varel (ots)

In der Nacht zum Dienstag, 24.06.2020, kam es in Dangast zu zwei Einbrüchen. In der Nacht hebelten bislang unbekannte Täter die Tür eines Ausschankwagens am Strand auf und versuchten einen Kühlanhänger aufzubrechen, es blieb beim Versuch, so dass kein Diebesgut erlangt wurde. Der Schaden an dem Ausschankwagen wird auf 300EUR geschätzt. Außerdem hebelten Unbekannte die Tür zu einem Fischimbiss am Ende der Edo-Wiemken-Straße auf und entwendeten eine geringe Menge Münzgeld. Zudem blieben die von den Tätern offensichtlich geöffneten Kühlschubladen im Anschluss an die Tat offen, so dass ein Schaden von einigen hundert Euro an den Kühlwaren entstand. Zeugen, die verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachten haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Varel unter der Rufnummer 04451/9230 in Verbindung zu setzen.

