Polizeiinspektion Wilhelmshaven / Friesland

POL-WHV: Verkehrsunfall in Wilhelmshaven - Radfahrendes Kind übersehen

Wilhelmshaven (ots)

Am frühen Dienstagnachmittag, 23.06.2020, kam es in der Friedenstraße, in Höhe Hausnummer 99 zu einem Verkehrsunfall, bei dem ein Kind leicht verletzt wurde. Beim Einfahren in den Fließverkehr übersah ein 56-jähriger VW-Fahrer das auf dem Radweg fahrende Kind. Es kam zum Zusammenstoß, durch den der 13-Jährige leicht verletzt wurde.

