Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Einbruch in Spedition

Hamm-Herringen (ots)

Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 20. November, 17 Uhr und Donnerstag, 21. November, 5 Uhr kam es zu einem Einbruch in eine Spedition auf der Radbodstraße. Unbekannte Täter hebelten dazu ein Fenster eines Büros auf und begaben sich in die Werkstatt. Hier entfernten sie die Scharnierbolzen einer Bürotür und gelangten in einen weiteren Arbeitsraum. Aus diesem Zimmer entwendeten die Langfinger einen Tresor. Es entstand Sachschaden. Hinweise zu verdächtigen Wahrnehmungen nimmt die Polizei unter der Rufnummer 02381 916-0 entgegen. (es)

