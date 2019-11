Polizeipräsidium Hamm

POL-HAM: Fußgängerin bei Verkehrsunfall leicht verletzt

Hamm-Bockum-Hövel (ots)

Ein Verkehrsunfall mit einer leicht verletzten Fußgängerin ereignete sich am Mittwochmorgen (20. November) auf dem Lidl Parkplatz an der Friedrich-Ebert-Straße. Die 25-Jährige aus Hamm trat gegen 11.20 Uhr unvermittelt zwischen abgestellten Autos auf die Fahrbahn und wurde von dem VW Golf eines 70-Jährigen, ebenfalls aus Hamm, erfasst. Die junge Frau wurde in das St. Josefs-Hospital verbracht, von wo sie nach ambulanter Behandlung wieder entlassen werden konnte.(es)

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Hamm

Pressestelle Polizei Hamm

Telefon: 02381 916-1006

E-Mail: pressestelle.hamm@polizei.nrw.de

https://hamm.polizei.nrw/

Original-Content von: Polizeipräsidium Hamm, übermittelt durch news aktuell