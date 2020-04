Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Auto mit Fußtritt beschädigt

Pirmasens (ots)

Ein unbekannter Täter, 40-45 Jahre alt, blonde Haare, schwarze Bomberjacke, hell-blaue Jeans, mitteleuropäisches Erscheinungsbild trat gestern, gegen 22:10 Uhr, in der Kaiserstraße gegen die Beifahrertür und den Außenspiegel eines vorschriftsmäßig geparkten BMWs. Der Halter beobachtet die Tat vom Fenster aus. Der Außenspiegel wurde nach vorne geklappt und an der Tür blieb ein kleiner Lackschaden zurück. Die Nahbereichsfahnung verlief negativ. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

