Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mülltonne auf Pkw geworfen

Pirmasens (ots)

Gestern, gegen 14:45 Uhr, wollte eine 48jährige Frau in der Sternstraße vom Parkdeck des dortigen Kaufhauses fahren, als ein Fußgänger eine Mülltonne auf die Motorhaube ihres Opels warf. Beim Eintreffen der Polizei waren auch zwei Mitarbeiter der Müllabfuhr zugegen, die den Sachverhalt bestätigten. Der Mann, 20 - 30 Jahre alt, circa 1,80m groß, kurz rasierte Haare, trug schwarzes T-Shirt und schwarze Hose, sei zuvor fluchend durch die Sternstraße gelaufen und habe Mülleimer umhergeworfen. Nachdem er einen auf den in der Ausfahrt stehenden Opel geworfen habe, hat er sich in Richtung Kornstraße entfernt. Die eingeleitete Nahbereichsfahndung verlief negativ. Es entstand ein Sachschaden in Höhe von circa 200 Euro. Zeugen, die in diesem Zusammenhang Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

