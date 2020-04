Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Kind beschädigt geparkten Pkw mit Mülltonne

Pirmasens (ots)

Ein Mann parkte seinen Pkw gestern um 14:15 Uhr in der Bogenstraße, Höhe Nr. 44, am Fahrbahnrand. Zu diesem Zeitpunkt kamen ihm 2 Kinder/Jugendliche mit südländischen Erscheinungsbild entgegen. Einer trug ein rotes T-Shirt, der andere eine schwarze Base-Cap. Einer der Jungen schnappte sich eine Bio-Mülltonne und stieß diese gegen den Pkw. Hierdurch kam es zu einer Eindellung mit einer geschätzten Schadenshöhe von 500 Euro. Die Kinder/Jugendlichen verschwanden im Hof des Anwesens Bogenstraße 46. Eine Überprüfung der Bewohner dieses Anwesens verlief negativ. Zeugen, die im Zusammenhang mit der Sachbeschädigung Beobachtungen gemacht haben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

