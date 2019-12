Polizeipräsidium Ludwigsburg

POL-LB: Ludwigsburg: Schlägerei in Schnellrestaurant, Unfallflucht

Ludwigsburg (ots)

Ludwigsburg: Schlägerei in Schnellrestaurant

Schwere Verletzungen erlitt ein 21 Jahre alter Mann, der am Samstagabend, gegen 23.30 Uhr, in einem Schnellrestaurant in der Maybachstraße im Industriegebiet Tammerfeld in eine Schlägerei verwickelt wurde. Zunächst sei es zu einer verbalen Auseinandersetzung gekommen, weil ein 30-jähriger Gast des Restaurants die Freundinnen des 21-Jährigen und dessen 20 Jahre alten Begleiters angeflirtet haben soll. Der 30-Jährige habe dem 21-Jährigen im weiteren Verlauf ins Gesicht geschlagen. Als ihm sein jüngerer Kumpel zur Hilfe eilte, wurde dieser von Begleitern des 30-Jährigen zu Boden gebracht. Es entstand nun eine Schlägerei zwischen den beiden Gruppen. Im weiteren Verlauf konnten sich die beiden 20 und 21 Jahre alten Männer gemeinsam mit ihren Freundinnen in die Toilette zurück ziehen, wo sie auf das Eintreffen der Polizei warteten, die durch das Personal verständigt worden war. Als die Beamten des Polizeireviers Ludwigsburg eintrafen, wollten der 30 Jahre alte Tatverdächtige und dessen Freunde gerade davon fahren. Für den schwer verletzten 21-Jährigen wurde ein Rettungswagen nachgefordert, der den jungen Mann in ein Krankenhaus brachte. Sein 20-jähriger Freund erlitt leichte Verletzungen. Der 30-Jährige sowie ein 25 Jahre alter und ein 22-jähriger Mann müssen mit einer Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung rechnen. Die Ermittlungen dauern an.

Ludwigsburg: Unfallflucht

Ein Sachschaden von rund 5.000 Euro entstand bei einem Unfall, der sich zwischen Samstag 23.00 Uhr und Sonntag 02.00 Uhr in der Neckarstraße in Ludwigsburg ereignete. Ein bislang unbekannter Fahrzeuglenker befuhr die Neckarstraße in Richtung der Gemsenbergstraße, als er aus noch ungeklärter Ursache auf Höhe der Beethovenstraße nach rechts von der Fahrbahn abkam. Der Unbekannte prallte gegen einen geparkten Audi. Anstatt sich nun um den Unfall zu kümmern, setzte der Unbekannte seine Fahrt fort und ließ den beschädigten Audi zurück. Hinweise nimmt das Polizeirevier Ludwigsburg, Tel. 07141/18-5353, entgegen.

