Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Zwei Unfallfluchten

Pirmasens (ots)

Am Dienstag, gegen 07:00 Uhr, wurde in Hyundai I30 in der Kirchbergstraße, Höhe Nr. 32, am Fahrbahnrand geparkt. Als der Fahrer um 15:30 Uhr zurückkehrte, stellte er fest, dass sein Fahrzeug vermutlich beim Ein- oder Ausparken eines unbekannten Fahrzeuges beschädigt worden war. Die Schadenshöhe beträgt circa 2000 Euro. Am Mittwoch, gegen 12:45 Uhr, wurde ein silbergrauer Ford Focus in der Gasstraße, gegenüber der Hausnummer 8, am rechten Fahrbahnrand geparkt. Bei ihrer Rückkehr um 17:20 Uhr stellte die Fahrerin fest, dass der linke Außenspiegel beschädigt worden war. Offensichtlich ist ein unbekannter Verkehrsteilnehmer zu dicht an dem geparkten Ford vorbeigefahren. Die Schadenshöhe beträgt circa 150 Euro. Zeugen, die im Zusammenhang mit den Unfallfluchten Beobachtungen gemacht ha-ben oder sonst sachdienliche Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Pirmasens unter der Telefonnummer 06331-520-0 oder per E-Mail pipirmasens@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell