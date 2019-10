Polizeipräsidium Karlsruhe

POL-KA: (KA) Bretten - Mofa-Fahrer bei Unfall leicht verletzt

Am Donnerstagabend kam es auf der Melanchthonstraße zu einem Verkehrsunfall mit einem Leichtverletzten.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand befuhr gegen 22.00 Uhr ein 17-Jähriger mit seinem Mofa die Friedrich-List-Straße in Richtung Innenstadt. Im dortigen Kreisel wurde der Jugendliche wohl von einem 62 Jahre alten Autofahrer übersehen, der ebenfalls in Richtung Stadtmitte unterwegs war. Durch den Zusammenstoß stürzte der Mofa-Fahrer zu Boden und wurde leicht verletzt. Das Mofa war nicht mehr fahrbereit und musste abgeschleppt werden. An den Fahrzeugen entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

