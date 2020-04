Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Vorfahrt nicht beachtet - Unfall verursacht

Geiselberg (ots)

Am Mittwochnachmittag kam es im Bereich der Geiselberger Kreuzung zu einem Verkehrsunfall, bei dem zwei Fahrzeuge beschädigt wurden. Eine Fahrzeugführerin wollte von der K31 nach links auf die B270 in Richtung Pirmasens auffahren. Hierbei missachtete sie an dem Kreuzungsbereich die Vorfahrt eines Fahrzeugführers der auf der B270 in Richtung Kaiserslautern unterwegs war. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden. Verletzt wurde niemand. /piwfb

