Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Mehrere kleine Flächenbrände in Waldfischbach-Burgalben

Waldfischbach-Burgalben (ots)

Im Laufe des Tages kam es in der Ortsgemeinde Waldfischbach-Burgalben zu insgesamt drei kleineren Flächenbränden. Im Bereich der Bahnhofstraße, des Carentaner Platzes und Am Mühlköpfchen entzündete sich Buschwerk auf bislang unbekannte Art und Weise. Ein nennenswerter Sachschaden entstand in allen Fällen nicht. Auch konnten alle drei Brandherde schnell von der örtlichen Feuerwehr unter Kontrolle ge-bracht und gelöscht werden. Die Polizei bittet die Bevölkerung stets die aktuell erhöhte Brandgefahr wegen der anherrschenden Trockenheit zu beachten. Auch sollten sich Zeugen, die eventuell etwas zur Ursache der Brände sagen können, an die Polizeidienststelle in Waldfischbach-Burgalben wenden. /piwfb

