Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Renitenter Ladendieb verletzt Verkäuferin und Polizist

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold:

Ein renitenter Ladendieb rief am gestrigen Dienstagnachmittag im Kasseler Stadtteil Rothenditmold die Polizei auf den Plan. Der aggressive 32-Jährige hatte nach einem Diebstahl eine Verkäuferin des Geschäfts geschlagen und griff anschließend die hinzugerufenen Polizisten an. Die 41-jährige Frau und ein Polizeibeamter erlitten leichte Verletzungen. Der festgenommene Dieb mit polnischer Staatsangehörigkeit hat in Deutschland keinen Wohnsitz und wird am heutigen Mittwoch einem Haftrichter vorgeführt.

Wie die eingesetzten Polizisten des Reviers Nord berichten, waren sie um 17:45 Uhr wegen des aggressiven Ladendiebs zu dem Discounter in der Wolfhager Straße, nahe der Angersbachstraße, gerufen worden. Der unter Alkoholeinfluss stehenden 32-Jährige hatte zuvor Lebensmittel in seinen Rucksack gesteckt und wollte das Geschäft verlassen, ohne zu bezahlen. Als ihn die Verkäuferin auf den Diebstahl ansprach, ging der Ertappte auf die 41-Jährige los und schlug sie. Auch die hinzugeilten Polizisten griff der Dieb an und setzte sich gegen die Festnahme massiv zur Wehr, während er die Beamten fortlaufend beleidigte. Bei der Auseinandersetzung verletzte sich auch der Ladendieb leicht. Nach einer ärztlichen Behandlung wurde er ins Polizeigewahrsam gebracht. Eine entnommene Blutprobe soll nun Aufschluss über die genaue Alkoholisierung des 32-Jährigen geben. Der polizeibekannte Mann muss sich wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte, Körperverletzung, Beleidigung sowie wegen des Ladendiebstahls verantworten. Die Ermittlungen dauern an.

Rückfragen bitte an:

Ulrike Schaake

Pressesprecherin

Tel. 0561 - 910 1021



Polizeipräsidium Nordhessen

Grüner Weg 33

34117 Kassel

Pressestelle



Telefon: 0561/910 10 20 bis 23

Fax: 0561/910 10 25

E-Mail: poea.ppnh@polizei.hessen.de



Außerhalb der Regelarbeitszeit

Polizeiführer vom Dienst (PvD)

Telefon: 0561-910-0

E-Mail: ppnh@polizei.hessen.de

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell