Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel

POL-KS: Feuer auf Kleingartengelände: Ermittler gehen von Brandstiftung aus und suchen Zeugen

Kassel (ots)

Kassel-Rothenditmold: Nachdem es am gestrigen Montagabend auf dem Kleingartengelände Döllbachaue zu einem Feuer an einer Gartenlaube kam, haben die Beamten des zuständigen Kommissariats 11 der Kasseler Kripo am heutigen Tag die Brandstelle aufgesucht. Ihren Ermittlungen zufolge deutet derzeit alles auf Brandstiftung hin. Ob diese fahrlässig oder vorsätzlich verursacht wurde, ist momentan noch unklar. Aus diesem Grund suchen sie nun nach Zeugen, die gestern Abend auf dem Kleingartengelände möglicherweise verdächtige Beobachtungen gemacht haben.

Wie die Brandermittler weiterhin berichten, war es gestern gegen 23:10 Uhr zu dem Brand auf der im hinteren Bereich des Geländes an einen Sportplatz angrenzenden Parzelle gekommen. Durch den Einsatz der von Zeugen gerufenen Feuerwehr konnte das Feuer schnell gelöscht werden. Letztlich war ein Brandschaden an der Rückseite der Gartenlaube von ca. 5.000 Euro entstanden.

Zeugen, die den Ermittlern des K 11 Hinweise zur Brandentstehung geben können, melden sich bitte unter Tel. 0561 - 9100 bei der Polizei in Kassel.

Matthias Mänz Pressesprecher Tel. 0561 - 910 1020

Original-Content von: Polizeipräsidium Nordhessen - Kassel, übermittelt durch news aktuell