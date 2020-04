Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Verkehrsunfall infolge gelöstem Autoreifen - Hinweis Ihrer Polizei: Bei Reifenwechsel bitte auf fest montierte Reifen achten !!!

Bild-Infos

Download

Ein weiterer Medieninhalt

66987 Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Sehr viel Glück im Unglück hatte eine Autofahrerin am Mittwoch, den 22.04.2020, gegen 06.35 Uhr. Diese befuhr mit ihrem Pkw Opel die A 62 aus Richtung Thaleischweiler-Fröschen in Richtung Pirmasens in dem dort nur durch doppelte Mittellinie getrennten je einspurigen Fahrbahnbereich als sich an einem im Gegenverkehr befindlichen Pkw BMW der rechte Hinterreifen löste und mit voller Wucht gegen die linke Vorderfront ihres Pkw prallte. Die Fahrerin des Opel kam glücklicherweise unverletzt mit dem Schrecken davon. Der Fahrer des unfallverursachenden BMW fuhr noch ca. 200-300 m auf drei Reifen sowie der auf der Fahrbahn schleifenden Bremsscheibe weiter bis sein Fzg. zum Stillstand kam. Unfallursächlich waren offensichtlich nicht richtig angezogene Radbefestigungsschrauben nach einem kürzlich erfolgten Reifenwechsel. Es entstand hierdurch ca. 10 000.-Euro Sachschaden.

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell