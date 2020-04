Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Fahrradfahrerin stürzt und verletzt sich

Thaleischweiler-Fröschen (ots)

Am frühen Mittwochabend befuhren mehrere Radfahrerinnen die L475 von Wallhalben in Richtung Thaleischweiler-Fröschen. Eine der Radfahrerinnen geriet mit ihrem Vorderrad in ein Schlagloch, verlor die Kontrolle über ihr Fahrrad und stürzte auf die Fahrbahn. Bei dem Sturz zog sie sich Verletzungen am Oberkörper zu und musste ärztlich behandelt werden. Unfallursächlich dürfte hier mitunter die schlechte Fahrbahnbeschaffenheit auf diesem Streckenabschnitt der L475 sein. /piwfb

