Worin genau die Ursache lag, dass ein 63 Jahre alter Verkehrsteilnehmer am Dienstagmorgen gleich mehrere Autofahrer gefährdete, ist noch nicht abschließend geklärt. Fest steht bislang, dass der VW-Fahrer kurz vor 9 Uhr auf der B3 von Niederschopfheim kommend in Richtung Offenburg unterwegs war. Hierbei meldeten sich mehrere Zeugen bei der Polizei, da der Mann in starken Schlangenlinien fuhr und mehrfach in den Gegenverkehr geriet. Kurz vor Offenburg kollidierte er seitlich mit einem Verkehrszeichen und verlor dabei seinen Seitenspiegel. In der Freiburger Straße konnte er letztlich durch Beamte des Polizeireviers Offenburg einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Ein freiwilliger Atemalkoholtest ergab hierbei zwar einen Wert von 0,0 Promille, die Ermittlungen zur Ursache der gefährlichen Ausfahrt sind hiermit jedoch noch nicht abgeschlossen. Die Beamten sind nun auf der Suche nach Zeugen und weiteren Geschädigten des Vorfalls. Hinweise werden unter der Telefonnummer 0781 21-2200 entgegengenommen.

