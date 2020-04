Polizeidirektion Pirmasens

POL-PDPS: Unfall in der Baustelle mit leichtverletzter Person

BAB 8 (ots)

Gestern, gegen 09:00 Uhr, staute sich am Baustellenende an der Ausfahrt zur L 600 in Richtung Winzeln für kurze Zeit der Verkehr, weil ein LKW dort wenden und in die Baustelle einfahren musste. Ein 36jähriger Mercedes-Fahrer musste am Stauende anhalten. Der 66jährige Fahrer des nachfolgenden Mercedes-Transporters erkannte dies wohl zu spät und fuhr auf. Der 36jährige Fahrer des C-Klasse-Mercedes wurde hierbei leicht verletzt. Er wollte sich im Anschluss selbstständig in ärztliche Behandlung begeben. Der Sachschaden wird auf insgesamt 4000 Euro geschätzt. Beide Fahrzeuge waren noch fahrbereit. pips

Rückfragen bitte an:

Polizeidirektion Pirmasens



Telefon: 06331-520-0

www.polizei.rlp.de/pd.pirmasens



Pressemeldungen der Polizei Rheinland-Pfalz sind unter Nennung der

Quelle zur Veröffentlichung frei.

Original-Content von: Polizeidirektion Pirmasens, übermittelt durch news aktuell