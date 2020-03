Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Exhibitionist gesucht - Wer kann Angaben zum Verdächtigen mit den großen Augenrändern machen?

Neuss (ots)

Am Dienstagmittag (24.03.), gegen 13:20 Uhr, zeigte sich ein bislang unbekannter Mann im Bereich Neuss-Selikum zwei Frauen in schamverletzender Weise. Die Spaziergängerinnen waren im Bereich der Grünanlage am Nixhütter Weg unterwegs, als sie auf den Sittentäter trafen.

Der Exhibitionist kann folgendermaßen beschrieben werden: Etwa 27 bis 32 Jahre alt, ungefähr 170 Zentimeter groß, helle kurze Haare, er trug khaki-graue Oberbekleidung und hatte nach Angaben der Zeuginnen große Augen mit auffallend großen Augenrändern.

Hinweise auf die Person werden erbeten unter der Telefonnummer 02131 3000.

