Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Gemeinsam Verbote konsequent durchsetzen - Enge Zusammenarbeit der Polizei im Rhein-Kreis Neuss mit den Kommunen

Rhein-Kreis Neuss (Neuss, Kaarst, Meerbusch, Korschenbroich, Rommerskirchen, Grevenbroich, Dormagen, Jüchen) (ots)

Der Landrat und Leiter der Kreispolizei Hans-Jürgen Petrauschke bietet den Kommunen Unterstützung seiner Kreispolizei bei der Eindämmung des Coronavirus an. Unter anderem werden die Bezirksdienstbeamten der Polizei zu gezielten Kontrollen eingesetzt.

Hans-Jürgen Petrauschke am Montag (23.03.2020): "Ich habe den Bürgermeisterinnen und Bürgermeistern heute angeboten, dass diese Polizistinnen und Polizisten gemeinsame oder konkret abgestimmte Streifen mit Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der Kommunen durchführen. Bestehende Ordnungspartnerschaften werden so weiter gestärkt. Die Städte und Gemeinde sowie der Kreis stehen in dieser schwierigen Zeit zusammen und werden mögliche Verstöße gegen das sogenannte Kontaktverbot konsequent ahnden - zum Schutz der Menschen im Rhein-Kreis Neuss."

