Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Randalierer kamen in das Polizeigewahrsam

Neuss (ots)

Mit zwei äußerst renitenten Männern hatten es Polizeibeamte am frühen Samstagmorgen (21.03.), gegen 07:00 Uhr, zu tun.

Die beiden 19- und 20-Jährigen aus Neuss pöbelten in der Parkanlage Rosengarten "Am Obertor" wahllos Passanten an. Als Polizisten das aggressive Duo zur Rede stellte, ging es auf die Ordnungshüter los. Beide attackierten, beleidigten und bespuckten die Polizisten. Zur Verhinderung weiterer Straftaten und Ordnungswidrigkeiten nahmen die Ordnungshüter die offensichtlich unter Alkohol- und Drogeneinfluss stehenden Randalierer in Gewahrsam. Mit dieser Maßnahme waren sie offenbar überhaupt nicht einverstanden und leistete erheblichen Widerstand. Ein Bereitschaftsarzt entnahm den jungen Männern die erforderlich gewordenen Blutproben.

Sie werden sich demnächst wegen Beleidigung und Widerstands gegen Polizeibeamte verantworten müssen.

