Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss

POL-NE: Falsche Handwerker stehlen Bargeld

Dormagen (ots)

Zwei bislang unbekannte Trickdiebe ergaunerten am Samstagnachmittag (21.03.) Bargeld einer über 70-jährigen Dormagenerin.

Die Seniorin war gerade mit Fugenarbeiten an ihrem Haus beschäftigt, als das Duo, das in einem weißen Kombi angereist war, der älteren Frau Hilfe anbot. Durch eine geschickte Gesprächsführung und unter dem Vorwand, weitere Arbeiten an ihrem Haus durchführen zu können, verschafften sich die beiden Männer gegen 16:00 Uhr Einlass in die Wohnung der Seniorin an der Bergheimer Straße in Gohr. Nachdem man einen dreistelligen Preis ausgehandelt hatte, verschwand das Duo unter dem Vorwand, entsprechende Arbeitsgeräte zu holen. Als die beiden Tatverdächtigen nach etwa einer Stunde immer noch nicht zurück waren, schwante der über 70-Jährigen nichts Gutes. Nicht nur das Duo war auf Nimmerwiedersehen verschwunden, sondern auch ihre Geldkassette.

Das Opfer informierte die Polizei und erstattete Anzeige. Die Kripo hat die Ermittlungen aufgenommen. Die Trickdiebe, die Deutsch sprachen, können nur vage beschrieben werden. Beide trugen sie eine Latzhose und hatten blondes bis mittelblondes Haar. Einer war etwa 190 Zentimeter groß und von kräftiger Statur, sein Begleiter deutlich kleiner und stark korpulent.

Die Polizei bittet Zeugen, die verdächtige Beobachtungen im Tatortbereich gemacht haben oder Hinweise auf die Identität der flüchtigen Person geben können, sich mit der Kriminalpolizei unter der Telefonnummer 02131 3000 in Verbindung zu setzen.

Die Polizei rät: Lassen Sie keine Fremden in Ihre Wohnung. Bestellen Sie Unbekannte zu einem späteren Zeitpunkt wieder, wenn eine Vertrauensperson anwesend ist. Wehren Sie sich energisch gegen zudringliche Besucher, sprechen Sie sie laut an oder rufen Sie um Hilfe.

Rückfragen von Pressevertretern bitte an:

Der Landrat des

Rhein-Kreises Neuss als

Kreispolizeibehörde

-Pressestelle-

Jülicher Landstraße 178

41464 Neuss

Telefon: 02131/300-14000

02131/300-14011

02131/300-14013

02131/300-14014

Telefax: 02131/300-14009

Mail: pressestelle.neuss@polizei.nrw.de

Web: https://rhein-kreis-neuss.polizei.nrw

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Rhein-Kreis Neuss, übermittelt durch news aktuell