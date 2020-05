Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Polizei sorgt für Sicherheit

Einen 37-Jährigen nahmen Einsatzkräfte am Freitag in Ulm fest.

Ulm (ots)

Am Donnerstag erhielt die Polizei den Hinweis, dass der 37-Jährige über die sozialen Medien mit Straftaten drohte. Ersten Erkenntnissen zufolge soll er unter anderem die Absicht geäußert haben, sich am Freitag bei einem Geldinstitut zu bereichern. Mit einem Großaufgebot fahndeten die Beamten nach dem Mann. Unterstützt wurde die Ulmer Polizei dabei von den Kollegen des Polizeipräsidiums Einsatz. Darüber hinaus waren starke Polizeikräfte in der Ulmer Innenstadt präsent. Die Beamten nahmen den 37-Jährigen in den Vormittagsstunden an seiner Wohnung fest. Er kam in ein Krankenhaus.

+++++++++++++++++++++++++++++++

Claudia Kappeler, Tel. 0731/188-1111, E-Mail: ulm.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell