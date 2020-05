Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (UL) Ulm - Unbekannter streift Parker

Hoher Sachschaden entstand bei einem Unfall am Donnerstag in Ulm.

Ulm (ots)

Der Audi parkte am Donnerstag zwischen 10.15 und 10.45 Uhr in der Steingasse. Ein unbekannter streifte vermutlich beim Ausparken an der Fahrzeugseite des Audi entlang. Der wurde dabei erheblich beschädigt. Auf etwa 6.000 Euro schätzt die Polizei den Schaden. Der Unfallverursacher fuhr auf und davon und kümmerte sich nicht um den Schaden.

+++++++ 0848549

Joachim Schulz, Tel. 0731/188-1111

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Ulm

Telefon: 0731 188-0

E-Mail: ulm.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Ulm, übermittelt durch news aktuell