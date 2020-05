Polizeipräsidium Ulm

POL-UL: (BC) Biberach - Nicht um den Schaden gekümmert

Am Donnerstag beschädigte ein Audi Fahrer zwei geparkte Autos in Biberach und fuhr weiter.

Ulm (ots)

Gegen 21.45 Uhr fuhr ein Audi in der Saulgauer Straße in Richtung Kolpingstraße. Der unbekannte Fahrer kam wohl nach links von seinem Fahrstreifen ab. Auf der gegenüberliegenden Seite parkten zwei Autos. Die streifte der Audi. Der Fahrer hielt wohl kurz an und fuhr dann weiter. Ein Zeuge beobachtete den Vorfall und informierte die Polizei. Eine Polizeistreife nahm den Unfall auf. Der Schaden an den geparkten Autos, ein Volvo und ein Dacia, schätzt die Polizei auf etwa 2.000 Euro. Das Polizeirevier Biberach (Telefon 07351/4470) hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen die den Unfall beobachtet haben. Der Unfallverursacher soll mit einem silbernen Audi mit Biberacher Zulassung unterwegs gewesen sein.

Die Polizei mahnt: Unfallflucht ist kein Kavaliersdelikt, sondern eine Straftat. Wer einen Unfall verursacht, hat sich darum zu kümmern oder die Polizei zu verständigen. Sonst droht Geldstrafe oder Haftstrafe und der Führerscheinentzug. Wenn die Polizei zum Unfall kommt, ist meist nur ein geringes Bußgeld fällig.

