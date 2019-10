Polizei Coesfeld

POL-COE: Dülmen, Auf dem Quellberg/ Geldautomat gesprengt

Coesfeld (ots)

Den im Vorraum eines Verbrauchermarktes in Dülmen Auf dem Quellberg befindlichen Geldautomaten sprengten Unbekannte am frühen Sonntagmorgen (20.10.) gegen 03.30 Uhr. Vom Tatort flüchteten drei Männer mit einem Audi. Zwei der Männer waren schwarz gekleidet und mit Sturmhauben maskiert; der dritte wartete im Fluchtwagen. Bei der Fahndung wurde auch ein Polizeihubschrauber eingesetzt. Dennoch konnten die Täter entkommen. Am Verbrauchermarkt entstand erheblicher Gebäudeschaden. Der Geldautomat wurde zerstört. Die Täter erbeuteten Bargeld. Insgesamt dürfte sich der Schaden nach erster vorsichtiger Schätzung mindestens im sechsstelligen Eurobereich beziffern. Ein Betreten des Gebäudes kann erst nach Prüfung der Standsicherheit des Gebäudes bzw. des Eingangsbereiches durch einen Statiker erfolgen.

