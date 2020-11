Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Geldbörse gestohlen - Polizei sucht Täterin - #polsiwi

SiegenSiegen (ots)

Am Montagnachmittag (23.11.2020) ist in einem Lebensmittelmarkt im Einkaufszentrum Kaisergarten in Siegen einem 77-jährigen Mann die Geldbörse gestohlen worden.

Der Senior hatte sein Portemonnaie in der Jackentasche verstaut, als eine noch unbekannte Tatverdächtige sich von hinten näherte. Nur kurze Zeit später stellte der 77-Jährige fest, dass sein Geldbeutel fehlt.

Die Frau flüchtete danach aus dem Markt und stieg in eine dunkle Limousine mit einem Kennzeichen der Stadt Recklinghausen (RE). Die Tatverdächtige wird folgendermaßen beschrieben:

- 165 cm, sehr hagere Statur

- dunkle, fast schulterlange Haare

- keine Brille

- dunkler Stoffmantel

- helle Umhängetasche

- kaum Deutschkenntnisse

Die Polizei bittet um Hinweise zur Tat oder der flüchtigen Frau unter der 0271 / 7099-0.

Rückfragen bitte an:

Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

Presse- und Öffentlichkeitsarbeit

Telefon: 0271 - 7099 1222

E-Mail: pressestelle.siegen-wittgenstein@polizei.nrw.de

https://siegen-wittgenstein.polizei.nrw/

Original-Content von: Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein, übermittelt durch news aktuell