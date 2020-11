Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Polizei klärt Unfallflucht - Fahrer alkoholisiert - #polsiwi

Siegen (OT Geisweid)Siegen (OT Geisweid) (ots)

Am Dienstagabend (24.11.2020) befuhr ein 45-Jähriger mit seinem PKW die Hofbachstraße in Geisweid in Richtung Wenschtstraße. Dabei kam er von der Fahrbahn ab und prallte gegen drei Leitgitter am Fahrbahnrand.

Kurz nach dem Unfall bemerkten Zeugen, dass sich der Fahrer sowie zwei Mitfahrer unerlaubt von der Unfallstelle entfernten. Die alarmierten Polizeibeamten konnten zwei der drei Männer unweit des Unfallortes antreffen. Darunter befand sich auch der Fahrer des Wagens.

Bei der Überprüfung der Personalien stellten die Polizisten einen deutlichen Alkoholgeruch bei dem 45-Jährigen fest. Ein freiwilliger Atemalkoholvortest ergab einen Wert von gut 2 Promille. Dem Mann wurde auf der Wache eine Blutprobe entnommen. Außerdem wurde sein Führerschein sichergestellt.

