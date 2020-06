Polizeidirektion Hannover

POL-H: Schwerer Verkehrsunfall in Lehrte

Hannover (ots)

Am Dienstagnachmittag, 23.06.2020, gegen 16:10 Uhr sind zwei Pkw auf der Aligser Dorfstraße zwischen den Ortschaften Kolshorn und Aligse kollidiert. Dabei sind drei Personen verletzt worden - ein 48-Jähriger sogar lebensgefährlich.

Nach bisherigen Erkenntnissen war ein 20-Jähriger mit seinem Mercedes X250D auf der Straße An der Lake, aus Röddensen kommend, in Richtung der Aligser Dorfstraße unterwegs. An der Kreuzung Aligser Dorfstraße/ An der Lake fuhr er nahezu ungebremst auf die Kreuzung. Dabei kam es zur Kollision mit dem von rechts kommenden, vorfahrtberechtigten Ford C-Max des 48-Jährigen. Der Mercedes prallte gegen die vordere linke Seite des Ford. Durch den Zusammenprall schleuderten die Fahrzeuge auf der Kreuzung, prallten ein weiteres Mal mit dem Heck zusammen, ehe der Ford auf einem Acker zum Stehen kam.

Der Ford-Fahrer wurde in dem Fahrzeug eingeklemmt und musste von alarmierten Rettungskräften befreit werden. Der Rettungshubschrauber Christoph Dortmund flog ihn mit lebensgefährlichen Verletzungen in eine Klinik. Der Mercedes-Fahrer und seine 23-jährige Beifahrerin wurden mit Rettungswagen und schweren Verletzungen ebenfalls in Krankenhäuser transportiert.

Für die Dauer der Rettungs- und Bergungsarbeiten wurde die Kreuzung voll gesperrt. Der Verkehrsunfalldienst hat die Ermittlungen aufgenommen und schätzt den entstandenen Schaden auf rund 40.000 Euro. /has

