Kreispolizeibehörde Siegen-Wittgenstein

POL-SI: Einbrüche und Diebstähle im Bereich Fludersbach - #polsiwi

SiegenSiegen (ots)

Im Laufe der letzten beiden Tage haben sich im Bereich der Straße Fludersbach in Siegen mehrere Einbrüche und Diebstähle ereignet.

Bereits am Sonntagabend (22.11.2020) brach ein unbekannter Täter gegen 18:30 Uhr das Vorhängeschloss eines Pritschenwagens auf einem Firmengelände auf. Dabei entwendete er zwei Werkzeugkisten.

Am Montag (23.11.2020) zwischen 7:45 Uhr und 16:30 Uhr haben unbekannte Täter versucht, in zwei Wohnungen einzubrechen. In einem Fall waren sie erfolgreich und klauten einen Akkuschrauber.

Gegen 19:45 Uhr fielen zwei Unbekannte in den Umkleideräumen eines Supermarktes auf. Eine Mitarbeiterin hatte die dunkel gekleideten Personen entdeckt, als sie gerade durch ein Fenster flüchten wollten. Zahlreiche Spinde in der Umkleide wurden aufgebrochen. Die Täter entwendeten dabei diverse Dinge wie Bargeld, Mobiltelefone und Geldbeutel.

In allen Fällen bittet die Kriminalpolizei um Hinweise an die 0271 / 7099-0.

