Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Frau von drei Männern angegangen.

Lippe (ots)

Am frühen Freitagmorgen wartete eine 49-jährige Frau in einer Bushaltestelle an der Lageschen Straße auf ein Taxi. Um kurz nach Mitternacht sprachen sie dort drei Männer an. Als zwei der Männer die Frau anfassten, wehrte sie sich dagegen. Die Männer ließen von der Frau ab, beleidigten sie noch und gingen in Richtung der Detmolder Innenstadt davon. Verletzt wurde die Frau nicht. Alle drei sind nach Zeugenaussagen etwa 20 bis 30 Jahre alt. Einer ist etwa 1,80 m groß, hat schwarze Haare und trug zur Tatzeit eine schwarze Jacke und rote Sportschuhe. Ein zweiter Mann hat ebenfalls schwarzes Haar, das er oben länger trägt, ein sogenannter "Sidecut". Der dritte Mann kann nicht beschrieben werden. Hinweise zu dem Vorfall oder auf die Identität der Männer nimmt die Kripo in Bad Salzuflen unter der Rufnummer 05222/98180 entgegen.

