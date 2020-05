Polizei Lippe

POL-LIP: Detmold. Serieneinbrecher gehen in Haft.

Lippe (ots)

Die Kripo der Polizei Lippe konnte zwei Einbrecher aus Detmold dingfest machen. Eine akribische Ermittlungsarbeit führte die Beamten auf die Spur der 24- und 30-jährigen Tatverdächtigen, die seit Oktober 2019 in verschiedene Filialen einer Bäckereikette eingedrungen sind. Dabei erbeuteten sie zielgerichtet Bargeld und richteten bei ihren Taten jeweils erheblichen Sachschaden an. Neben den lippischen Bäckereien suchten die beiden Einbrecher auch Filialen in Bielefeld und Paderborn heim. Nachdem sich der Tatverdacht gegen die beiden Detmolder erhärtet hatte, erließ ein Richter die entsprechenden Untersuchungshaftbefehle, die jüngst vollstreckt wurden. Während sich der 30-jährige Haupttäter nicht zu den Vorwürfen äußern wollte, legte sein 24-jähriger Komplize zumindest ein Teilgeständnis ab. Möglicherweise kommen die beiden Männer für weitere Einbruchstaten in Betracht. Die Ermittlungen dazu laufen.

