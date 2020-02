Kreispolizeibehörde Borken

POL-BOR: Ahaus - Erneuter Einbruch in Geschäft

Ahaus (ots)

Bereits Freitagnacht drangen Unbekannte gewaltsam in ein Geschäft am Markt in Ahaus ein. Sie entwendeten Bargeld und Zubehör für Mobiltelefone. (https://www.presseportal.de/blaulicht/pm/24843/4521492) In der Zeit von Samstag, 14.00 Uhr, bis heute (Montag), 09.45 Uhr, schlugen Einbrecher an derselben Örtlichkeit zu. Die Täter machten sich an einer Nebeneingangstür des Geschäftes zu schaffen und gelangten so in das Gebäude. Aus den Büroräumen erbeuteten sie mehrere Handys. Hinweise bitte an das Kriminalkommissariat in Ahaus: Tel. (02561) 9260.

