POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Fahrzeugdiebstahl misslingt.

Unbekannte versuchten zwischen Montagabend und Mittwochmorgen einen am Straßenrand der Parkallee abgestellten Renault Twingo zu stehlen. Die Täter schlitzten das Stoffverdeck des Fahrzeugs auf und gelangten so in den Innenraum. Das Kurzschließen des Renaults misslang jedoch, so dass sie unerkannt aber ohne Beute entkamen. Der Sachschaden beträgt knapp 1.000 Euro. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an das KK 2 in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

