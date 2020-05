Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Bauhof scheitert.

Lippe (ots)

Bislang Unbekannte versuchten zwischen Dienstagnachmittag und Mittwochmorgen in eine Halle des Bauhofes am Louis-Uekermann-Weg einzudringen. Die Täter zerstörten ein Plexiglaselement eines Rolltores. Es gelang ihnen jedoch nicht, in das Gebäude einzudringen. Hinweise zu der Straftat nimmt die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090 entgegen.

