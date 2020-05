Polizei Lippe

POL-LIP: Schieder-Schwalenberg. Widerstand gegen Polizeibeamte.

Lippe (ots)

Am Dienstagabend wurde die Polizei in die Schwalenberger Straße gerufen, da ein Mann versuchte, den Verkehr zu leiten und Gegenstände warf. Bei Eintreffen der Beamten saß der augenscheinlich verwirrte Mann auf der Motorhaube eines fremden Autos. Trotz Aufforderung wollte er nicht vom Wagen wegtreten und richtete sich aggressiv gegen die Polizeibeamten. Er schlug mit geballten Fäusten zu, so dass Reizgasspray gegen ihn eingesetzt werden musste. Gegen die Versuche der Beamten, ihn festzuhalten, wehrte er sich heftig mit Schlägen und Tritten. Passanten unterstützten die Beamten bei der Fixierung des 32-Jährigen, bis die Unterstützungskräfte eintrafen. Anschließend wurde der Mann einer psychiatrischen Klinik zugeführt.

