Polizei Lippe

POL-LIP: Bad Salzuflen. Einbruch in Wohnung.

Lippe (ots)

In der Nacht von Dienstag auf Mittwoch brachen Unbekannte in eine Wohnung in der Ahornstraße ein. Ein Zeuge bemerkte ein offenstehendes Fenster und benachrichtigte die Polizei. Die Wohnung wurde augenscheinlich durchsucht, ob Beute gemacht wurde, ist bislang unklar. Hinweise zur Tat nimmt das Kriminalkommissariat 2 unter der Telefonnummer 05231 6090 entgegen.

