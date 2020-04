Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl - Verfolgungsfahrt geliefert

Kehl (ots)

Am frühen Dienstagmorgen kam es in Kehl zwischen einem offenbar betrunkenen Autofahrer und einer Streifenbesatzung des Polizeireviers Kehl zu einer Verfolgungsfahrt. Der Fiat-Lenker versuchte sich schnellen Weges einer Kontrolle durch die Beamten zu entziehen. Letztlich konnte der 60-Jährige gegen 7:45 Uhr in der Bankstraße gestellt und einer genaueren Überprüfung unterzogen werden. Neben seiner mutmaßlichen Alkoholeinwirkung konnte überdies festgestellt werden, dass er nicht im Besitz der erforderlichen Fahrerlaubnis war. Die Ausfahrt des 60-Jährigen endete auf dem Polizeirevier mit einer Blutentnahme. Ihn erwarten nun gleich mehrere Strafanzeigen.

