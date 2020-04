Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Biberach - Ermittlungen nach körperlicher Auseinandersetzung

Biberach (ots)

Ein körperlich ausgetragener Streit hat am Dienstagabend zu einem Polizeieinsatz im Augustin-Jehle-Weg geführt. Nachdem sich ein 44-Jähriger kurz vor 18:30 Uhr zunächst mit einer vier Jahre jüngeren Frau anlegte, flüchtete Letztere zu einem 26-Jährigen. Der offensichtlich unter Alkoholeinfluss stehende Angreifer attackierte in der Folge auch den Helfenden, erlitt bei dessen Gegenwehr allerdings eine Kopfverletzung. Die davongetragene Blessur musste in einem örtlichen Krankenhaus behandelt werden. Bei einer dortigen Untersuchung wurden bei dem 44-Jährigen Symptome einer möglichen Covid-Erkrankung festgestellt. Die Beamten des Polizeireviers Haslach ermitteln unter anderem wegen Körperverletzung. Der mit über drei Promille alkoholisierte Verletzte musste später in eine Fachklinik gebracht werden.

/vd /wo

