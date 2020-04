Polizeipräsidium Offenburg

POL-OG: Kehl, Marlen - Handfester Streit

Kehl, Marlen (ots)

Nach einer handfesten Auseinandersetzung zwischen mehreren Kindern und Jugendlichen am frühen Dienstagabend auf einem Spielplatz in der Straße "Im Löhl" haben die Beamten des Polizeireviers Kehl Ermittlungen wegen gefährlicher Körperverletzung eingeleitet. Nach derzeitigem Sachstand soll es bei dem mit Fäusten ausgetragenen Disput um Geldschulden gegangen sein. Nachdem mehrere Streifenbesatzungen ausrückten und die Lage unter Kontrolle brachten, wurden die Streithähne im Alter zwischen 13 und 18 Jahren an ihre Eltern überstellt. Schwerere Verletzungen trug keiner der Beteiligten davon.

