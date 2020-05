Polizei Lippe

POL-LIP: Blomberg. Zwei verletzte Personen nach Verkehrsunfall.

Lippe (ots)

Montagmorgen kam ein VW auf der Ostwestfalenstraße in Höhe Schollenberg von der Straße ab und landete im Straßengraben. Gegen 10:40 Uhr befuhr der Fahrer die Strecke in Richtung Lemgo, als er aus bislang ungeklärter Ursache nach links von der Straße abkam. Der VW krachte in den Straßengraben und kam dort auf dem Fahrzeugdach liegend, total zerstört zum Stillstand. Die beiden Insassen verletzten sich leicht. Die Ostwestfalenstraße musste für die Bergung des Fahrzeugs kurzfristig voll gesperrt werden.

