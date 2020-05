Polizei Lippe

POL-LIP: Schlangen. Tageswohnungseinbruch scheitert.

Lippe (ots)

Unbekannte versuchten am Montag in ein Haus "Am Paradies" einzubrechen. Zwischen zirka 7 Uhr und 16:30 Uhr manipulierten die Täter an einer Tür. In das Einfamilienhaus gelangten sie jedoch nicht. Möglicherweise fühlten sie sich auch bei der Tatausführung gestört. Ihre Beobachtungen dazu richten Sie bitte an die Kripo in Detmold unter der Rufnummer 05231/6090.

